Dal palco innovativo ai ledwall immersivi, ecco tutte le anticipazioni e la scaletta del concerto di Elodie a San Siro, tra performance live e momenti esclusivi con grandi ospiti musicali. Stasera, giovedì 18 settembre, Canale 5 trasmetterà in esclusiva Elodie The Stadium Show, il concerto-evento della cantante che lo scorso giugno ha infiammato lo stadio San Siro di Milano. Un live spettacolare, pensato come esperienza visiva e musicale dal respiro internazionale, che celebra lo stile unico e la forte presenza scenica di Elodie. Coreografie, palco e scenografie: lo spettacolo immersivo di San Siro Lo spettacolo si sviluppa in quattro atti distinti - Audace, Galattica, Erotica e Magnetica - offrendo uno sguardo completo sulle molteplici sfaccettature dell'artista, tra momenti di intensa introspezione e sequenze spettacolari di grande impatto visivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Elodie The Stadium Show su Canale 5: scaletta, ospiti e coreografie dello spettacolo di stasera 18 settembre