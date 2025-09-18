elodie the stadium show replica dove rivedere il concerto a san siro in tv e in streaming

Elodie The Stadium Show replica concerto in tv e in streaming. Su Canale 5 arriva Elodie The Stadium Show, il concerto di Elodie a San Siro. Suddiviso in quattro atti: Audace, Galattica, Erotica e Magnetica. Unisce musica, danza, scenografie immersive e arti visive. Palco innovativo con tre ledwall, una “stanza” sospesa, vasche d’acqua e pedane mobili. In scaletta brani come Bagno a mezzanotte, Guaranà, Andromeda, Due, Tutta colpa mia, Margarita, Ciclone, Chiamo io, chiami tu. Tra gli ospiti speciali: Gianna Nannini con America, Achille Lauro con Folle città e Rolls Royce, Gaia in Ciclone e Chiamo io, chiami tu e Nina Kraviz con Purple In The Sky. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

