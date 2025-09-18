Elodie The Stadium Show è in diretta o registrato il concerto su Canale 5 quando è stato girato a San Siro

Elodie The Stadium Show è in diretta o registrato il concerto del 18 settembre 2025 su Canale 5. “Elodie The Stadium Show” è uno spettacolo straordinario, un’esperienza live dal respiro internazionale che celebra il suo stile inconfondibile e la sua forte presenza scenica. Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti che porta in scena le molteplici sfaccettature dell’artista, alternando momenti intimi e riflessivi a sequenze esplosive e di grande impatto. Ospiti del live, grandi nomi del panorama musicale: Gianna Nannini e Gaia. Ad accompagnare Elodie, una band e un corpo di ballo che, con coreografie suggestive, contribuisce a rendere il concerto ancora più potente, espressivo ed emozionante. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

