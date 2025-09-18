Elodie a San Siro | The Stadium Show stasera su Canale 5 | scaletta ospiti e canzoni del concerto-evento

Il concerto di Elodie allo Stadio San Siro di Milano in esclusiva assoluta in prima serata su Canale 5. La cantante di “Mi Ami Mi Odi” ha infiammato lo scorso 12 giugno 2025 il Meazza con uno show dal sapore internazionale con la complicità di tantissimi ospiti e colleghi. Scopriamo la scaletta e set list dello show di stasera su Canale 5. Elodie da Amici. Stasera, giovedì 18 settembre 2025, dalle ore 21.35 appuntamento in prima serata su Canale 5 con il concerto di Elodie – The Stadium Show allo Stadio San Siro di Milano. Audace, galattica, erotica e magnetica. Quattro atti di uno show dal sapore internazionale che ha visto la cantante, nata ad Amici di Maria De Filippi, registrare più di 45mila spettatori. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Elodie a San Siro: The Stadium Show stasera su Canale 5: scaletta, ospiti e canzoni del concerto-evento

