Elio è il film più visto su disney+

Il successo di un film può spesso essere influenzato da molteplici fattori, tra cui la distribuzione cinematografica e le piattaforme di streaming. Questo articolo analizza l'andamento recente di Pixar's Elio, un lungometraggio d'animazione del 2025, che ha ottenuto risultati sorprendenti nel mercato digitale, nonostante un debutto in sala al di sotto delle aspettative. l'andamento al botteghino e la ricezione critica di Elio. risultati al box office e accoglienza della critica. Elio, diretto da Madeline Sharafian, Domee Shi e Adrian Molina, ha avuto un'accoglienza generalmente positiva sia dalla critica che dal pubblico.

Elio, il film Disney Pixar parla a tutti coloro che si sono sempre sentiti dei “pesci fuor d'acqua” - Che la Pixar sia maestra nell’animazione, lo testimonia una lunghissima lista di successi di critica e botteghino come Inside Out, Coco, Up, Toy Story e potremmo andare avanti per ore. Riporta vogue.it

Recensione di Paola Casella - Elio Solis ha perso i genitori da bambino e il suo più grande desiderio è ora quello di essere trasportato dagli alieni verso i confini del cosmo e oltre. Secondo mymovies.it