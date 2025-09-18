Elezioni regionali Veneto Zaia ha deciso | al voto il 23 e 24 novembre E il centrodestra non ha ancora un candidato

Sul tavolo di lavoro che fu occupato prima dal democristiano Carlo Bernini e poi per tre lustri dal forzista Giancarlo Galan, il leghista Luca Zaia ha collocato una statuetta dorata del Leone di San Marco, sullo sfondo il gonfalone della Regione Veneto con il simbolo marciano. Non ha lasciato nulla al caso per immortalare con un video la firma del decreto per l’annuncio fatidico della data delle elezioni regionali che chiuderanno ufficialmente l’era che porta il suo nome, iniziata 15 anni fa. Le votazioni si terranno domenica 23 e lunedì 24 novembre (come in Puglia e Campania ), gli ultimi giorni utili, ai sensi di legge, visto che le precedenti si erano tenute il 21-22 settembre 2020. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

