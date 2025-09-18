Elezioni regionali Veneto | si vota domenica 23 e lunedì 24 novembre
I cittadini veneti voteranno per le elezioni regionali domenica 23 e lunedì 24 novembre. Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato il decreto che stabilisce la data del voto per il rinnovo del consiglio e del presidente della regione. “Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7.00 del mattino fino alle 23.00 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7.00 del mattino alle 15.00”, annuncia Zaia in una nota. Negli stessi giorni, 23 e 24 novembre, si voterà anche per eleggere il presidente di regione Campania e, probabilmente, Puglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni regionali Veneto 2025, decise le date: si vota 23 e 24 novembre - X Vai su X
L'eco in diretta - Speciale elezioni regionali Questa sera alle 21 su L'altro Corriere Tv e in streaming sul Corriere della Calabria - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali 2025, ecco tutti i candidati nelle 7 Regioni al voto; Elezioni regionali in Veneto: si vota il 23 e 24 novembre; Zaia fissa le elezioni in Veneto, si vota il 23 e 24 novembre.
Elezioni regionali in Veneto, ecco quando si vota: c'è la data, ma manca ancora il candidato - Il governatore della Lega, Luca Zaia, ha fissato la data per le prossime elezioni regionali in Veneto: si voterà domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 per eleggere il nuovo presidente della Regione e ... Come scrive tag24.it
Zaia fissa le elezioni in Veneto, si vota il 23 e 24 novembre - Firmato il decreto che fissa la consultazione per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta (ANSA) ... Si legge su ansa.it