Elezioni regionali Veneto 2025 ecco le date | quando si vota
Il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio e del presidente della giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne il 23 e il 24 novembre. Le cose da sapere. Elezioni regionali Veneto 2025: voto il 23 e 24 novembre. Il voto si svolgerà dalle 7 alle 23 di domenica 23 novembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 24 novembre. Regionali Veneto 2025: il sistema elettorale in vigore. In Veneto il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto. Il candidato governatore con la percentuale più alta di voti viene eletto: se ottiene più del 40 per cento dei voti, riceve un premio di maggioranza del 60 per cento dei seggi, che sono in tutto 50, ripartiti in sette circoscrizioni corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. 🔗 Leggi su Lettera43.it
