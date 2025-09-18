Elezioni regionali | L' idea di Costantino Casa dei riformisti | Un assessorato alla costa per le sfide del futuro
“La costa non è solo paesaggio e bellezza, ma identità, lavoro, comunità. Livorno e la sua provincia hanno un enorme potenziale, che deve essere valorizzato e che può diventare un motore di sviluppo per l'intera Regione. Il presidente Eugenio Giani mi ha chiesto di candidarmi alle elezioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Costantino vuole portare la costa in Regione; Dall’unione delle Associazioni Liberali Nos, Libdem, Orizzonti Liberali e Liberalforum, il nuovo Partito Liberal-Democratico; Cagliari, Zedda apre al centro. Stop dagli alleati.
Elezioni regionali, la strategia di Tomasi: “Dalla casa alla sanità, battaglia all’ultimo voto” - Prima uscita a Firenze del candidato del centrodestra dopo il deposito delle liste: “Gli altri vogliono anestetizzare il confronto e portare le solite persone a votare per vincere” ... Lo riporta lanazione.it
L'idea di Luca Zaia per le Elezioni regionali in Veneto: scendere in campo con una sua lista e un candidato governatore - Cassato definitivamente il terzo mandato, torna a farsi largo quella ipotesi che a Fratelli d’Italia non era mai andata a genio ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it