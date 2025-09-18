Elezioni regionali | L' idea di Costantino Casa dei riformisti | Un assessorato alla costa per le sfide del futuro

“La costa non è solo paesaggio e bellezza, ma identità, lavoro, comunità. Livorno e la sua provincia hanno un enorme potenziale, che deve essere valorizzato e che può diventare un motore di sviluppo per l'intera Regione. Il presidente Eugenio Giani mi ha chiesto di candidarmi alle elezioni. 🔗 Leggi su Livornotoday.it