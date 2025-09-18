Elezioni regionali in Veneto si vota il 23 e il 24 novembre
Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato oggi il decreto per l’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. I cittadini veneti saranno chiamati alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre prossimi. «Ho firmato il decreto che fissa la data delle nuove elezioni regionali. Si conclude la legislatura e annuncio ufficialmente che si andrà a votare domenica 23 novembre dalle 7.00 del mattino fino alle 23.00 e il giorno successivo, lunedì 24 novembre, dalle 7.00 del mattino alle 15.00», annuncia Zaia in una nota. Le convocazioni. «Per coloro che intendono candidarsi alla carica di consigliere regionale o di presidente – ha aggiunto Zaia – le giornate per presentare le candidature e, quindi le liste, sono il 24 ottobre e il 25 ottobre. 🔗 Leggi su Open.online
