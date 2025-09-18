Elezioni regionali In 6 scaldano i motori in Fratelli d' Italia ma c' è il nodo delle quote rosa

Prosegue a tappe forzate il lavoro dei partiti in vista delle elezioni regionali in programma il 23 e 24 novembre. In Fratelli d’Italia c’è il nodo delle quote rosa, Massimo Schiavone sarà candidato con il Pd in quota Pina Picierno mentre Lucrezia Cicia verso la candidatura con il Partito. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

? Alle elezioni #regionali del 5 e 6 ottobre 2025 saremo al fianco del candidato presidente @robertoocchiuto con una lista fatta di donne e uomini radicati nelle comunità locali, competenti e pronti a lavorare per lo sviluppo della #Calabria http://bit.ly/47 - X Vai su X

? In vista delle prossime elezioni regionali, riflettiamo su temi sociali. ? Ho avuto il piacere di partecipare a un aperitivo solidale, un bellissimo momento di incontro e amicizia. ? È stata l'occasione per ringraziare la presidente di Ragazzi Oltre, Silvia Mant - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali. In 6 scaldano i motori in Fratelli d'Italia ma c'è il nodo delle quote rosa; Regionali Calabria, liste e candidati in campo per Occhiuto, Tridico e Toscano – LIVE ·; Elezioni regionali, la carica dei candidati: con Minerva in pista Poli in pole alla Provincia. Cosa succede ora.

Elezioni regionali. In 6 scaldano i motori in Fratelli d'Italia ma c'è il nodo delle quote rosa - Unica certa della candidatura è l'ex assessore provinciale Di Maio. Riporta casertanews.it

Elezioni regionali, dove e quando si vota e chi sono i candidati - La data è ora definitiva, il presidente Luca Zaia ha firmato il decreto. Secondo tg.la7.it