Elezioni regionali il portavoce di Giani sotto attacco degli hater

Firenzetoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insulti e offese all'indirizzo del candidato al consiglio regionale Bernard Dika. Il 27enne, candidato per l'Assemblea toscana, ha spiegato quanto accaduto sui social. Dika è da tre anni il portavoce del presidente della Regione, Eugenio Giani, ed è stato promotore del progetto GiovaniSì e del. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

