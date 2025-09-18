Elezioni regionali | il ministro Daniela Santanchè in visita a Santa Croce e Ponte a Egola

Il ministro del turismo Daniela Santanchè sabato 20 settembre sarà a Santa Croce sull’Arno e Ponte a Egola. La senatrice Santanchè sarà presente dalle 10.30 alle 12 nei gazebo di Fratelli d’Italiani a Santa Croce e successivamente fino alle 13 a Ponte a Egola, per presentare e sostenere la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

? Alle elezioni #regionali del 5 e 6 ottobre 2025 saremo al fianco del candidato presidente @robertoocchiuto con una lista fatta di donne e uomini radicati nelle comunità locali, competenti e pronti a lavorare per lo sviluppo della #Calabria http://bit.ly/47 - X Vai su X

L'eco in diretta - Speciale elezioni regionali Questa sera alle 21 su L'altro Corriere Tv e in streaming sul Corriere della Calabria - facebook.com Vai su Facebook

Elezioni regionali: il ministro Daniela Santanchè in visita a Santa Croce e Ponte a Egola; Il ministro Santanchè in visita a Senigallia e Numana: «Nelle Marche sento un profondo senso di orgoglio per le nostre radici»; Elezioni Regionali, centrodestra alla finestra: «C’è tempo per le scelte».

Elezioni Regionali, le 11 liste e i 43 candidati nella circoscrizione di Grosseto: quando si vota, come si eleggono il presidente e i consiglieri - Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si vota per il rinnovo del Consiglio regionale toscano e per l'elezione del presidente. Da corrieredimaremma.it

Elezioni Regionali, Baldino (M5S): “Grazie a Tridico Occhiuto ha scoperto aree interne, Corrado Alvaro e le piazze calabresi” - Elezioni Regionali, Baldino (M5S): “Grazie a Tridico Occhiuto ha scoperto aree interne, Corrado Alvaro e le piazze calabresi” ... Scrive politicamentecorretto.com