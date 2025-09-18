Elezioni regionali | il ministro Daniela Santanchè in visita a Santa Croce e Ponte a Egola

Pisatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro del turismo Daniela Santanchè sabato 20 settembre sarà a Santa Croce sull’Arno e Ponte a Egola. La senatrice Santanchè sarà presente dalle 10.30 alle 12 nei gazebo di Fratelli d’Italiani a Santa Croce e successivamente fino alle 13 a Ponte a Egola, per presentare e sostenere la. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali: il ministro Daniela Santanchè in visita a Santa Croce e Ponte a Egola; Il ministro Santanchè in visita a Senigallia e Numana: «Nelle Marche sento un profondo senso di orgoglio per le nostre radici»; Elezioni Regionali, centrodestra alla finestra: «C’è tempo per le scelte».

elezioni regionali ministro danielaElezioni Regionali, le 11 liste e i 43 candidati nella circoscrizione di Grosseto: quando si vota, come si eleggono il presidente e i consiglieri - Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si vota per il rinnovo del Consiglio regionale toscano e per l'elezione del presidente. Da corrieredimaremma.it

Elezioni Regionali, Baldino (M5S): “Grazie a Tridico Occhiuto ha scoperto aree interne, Corrado Alvaro e le piazze calabresi” - Elezioni Regionali, Baldino (M5S): “Grazie a Tridico Occhiuto ha scoperto aree interne, Corrado Alvaro e le piazze calabresi” ... Scrive politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Ministro Daniela