Elezioni regionali Fontana | sì a Giorgetti o Garavaglia Ma per Fidanza | FdI ha ottimi nomi

Milano, 18 settembre 2025 – “Credo che la Lega abbia il diritto di esprimere un suo candidato alla presidenza della Lombardia. E credo che le due persone che sono state indicate siano nomi di grandissima qualità”. Così il governatore Attilio Fontana commenta le dichiarazioni rilasciate mercoledì, su queste pagine, da Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato nonché segretario della Lega lombarda. Ovvio il riferimento alle prossime elezioni Regionali, ovvio il riferimento alle ambizioni di Fratelli d’Italia in Lombardia e ovvio, a proposito dei “nomi di grandissima qualità”, il riferimento a Giancarlo Giorgetti, attuale ministro dell’Economia, e a Massimo Garavaglia, oggi senatore, già ministro del Turismo ed assessore regionale al Bilancio nel 2013, nella Giunta allora presieduta da Roberto Maroni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Elezioni regionali, Fontana: sì a Giorgetti o Garavaglia. Ma per Fidanza: “FdI ha ottimi nomi”

