Elezioni Regionali Campania Fico | Aspettiamo il candidato del centrodestra con grande rispetto
"Chiunque sarà il candidato del centro destra, con grande rispetto aspettiamo". A dirlo è stato il candidato dell'area di centrosinistra alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico, parlando con la stampa al termine della prima riunione con le forze che compongono la coalizione, che si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: elezioni - regionali
Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature
Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera
Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini
Elezioni Regionali 2025: elezioni per il Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Toscana del 12 e 13 ottobre 2025. Tessera elettorale Per poter votare gli elettori devono essere identificati attraverso la carta d'identità o altro docu - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni regionali, dove e quando si vota e chi sono i candidati - X Vai su X
Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date; Campania al voto: Fico unisce il centrosinistra, centrodestra in cerca; Campania al voto, ma per le regionali il centrodestra non ha ancora un candidato.
Elezioni Regionali Campania, Fico: "Aspettiamo il candidato del centrodestra con grande rispetto" - Il candidato alla presidenza dell'area di centrosinistra ha parlato al termine della prima riunione con le forze che compongono la coalizione, che si è tenuta presso il comitato elettorale in via Gali ... Come scrive napolitoday.it
Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Da tg24.sky.it