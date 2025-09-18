Elezioni Regionali Campania Fico | Aspettiamo il candidato del centrodestra con grande rispetto

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Chiunque sarà il candidato del centro destra, con grande rispetto aspettiamo". A dirlo è stato il candidato dell'area di centrosinistra alla presidenza della Regione Campania Roberto Fico, parlando con la stampa al termine della prima riunione con le forze che compongono la coalizione, che si è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature

Elezioni regionali in Toscana, le trattative a sinistra: Giani strappa il via libera

Elezioni regionali, Zaia gioca di sponda. L’asse con la premier nella partita con Salvini

Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date; Campania al voto: Fico unisce il centrosinistra, centrodestra in cerca; Campania al voto, ma per le regionali il centrodestra non ha ancora un candidato.

Elezioni Regionali Campania, Fico: "Aspettiamo il candidato del centrodestra con grande rispetto" - Il candidato alla presidenza dell'area di centrosinistra ha parlato al termine della prima riunione con le forze che compongono la coalizione, che si è tenuta presso il comitato elettorale in via Gali ... Come scrive napolitoday.it

elezioni regionali campania ficoElezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Da tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali Campania Fico