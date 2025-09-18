Elezioni Marche 2025 chi sono i due candidati impresentabili

Ancona, 18 settembre 2025 – Jessica Marcozzi e Armando Bruni: sono due i candidati ritenuti ‘impresentabili’ e segnalati dalla commissione parlamentare Antimafia, nell'ambito dei controlli svolti in merito ai candidati, per le elezioni regionali nelle Marche. Il reato contestato, per entrambi ma in diversi procedimenti, è quello di bancarotta fraudolenta. Per Jessica Marcozzi è capogruppo uscente di Forza Italia in consiglio regionale. E’ anche coordinatrice provinciale e vicario regionale di Forza Italia a Fermo, ed è candidata a uno scranno in consiglio regionale nelle liste, ovviamente, di Forza Italia a Fermo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Marche 2025, chi sono i due candidati impresentabili

