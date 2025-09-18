Elezioni in Veneto si vota il 23 e il 24 novembre Luca Zaia | Ho firmato il decreto Le reazioni dei politici

18 set 2025

VENEZIA - Habemus data. Il Veneto è chiamato a votare il nuovo presidente della Regione i prossimi 23 e 24 novembre. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi, 19 settembre,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

In questa notizia si parla di: elezioni - veneto

