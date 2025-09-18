Elezioni in Toscana | lista civica per Tomasi riammessa nel collegio di Pistoia
La lista civica "È Ora" per Tomasi Presidente è stata ufficialmente riammessa nel collegio di Pistoia dopo il ricorso all'Ufficio elettorale regionale, presentato il 16 settembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
