L’Italia si prepara a un vero election day autunnale che coinvolgerà milioni di elettori. Le urne si apriranno domenica 23 novembre dalle 7 alle 23 e lunedì 24 novembre dalle 7 alle 15, con un’unica chiamata per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente della giunta in più territori chiave. Leggi anche: “Batosta senza precedenti”. Elezioni regionali, sondaggi shock: chi rischia la figuraccia La decisione di concentrare le consultazioni in due giorni consecutivi ha una doppia valenza: contenere i costi organizzativi e trasformare il voto in un test politico nazionale, capace di misurare il consenso dei partiti in aree strategiche del Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Election day, il 23 e 24 novembre si vota in Veneto, Campania e Puglia

