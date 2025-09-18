El Pasador, vita straordinaria di un musicista.

Chiedi chi era Paolo Zavalloni . qualcuno risponderà che era El Pasador ma anche Paolo Zavallone. Ma come? In che senso? Nel senso iper-creativo e fantasioso di un artista che tra i nomi d’arte ne scelse anche uno che cambiava la vocale finale del suo cognome, per fare il verso ai Carosone dell’epoca. Dagli esordi negli Anni ’50 con Henghel Gualdi ai gruppi con Chet Baker, dal successo mondiale negli Anni ’70 con la mega disco hit ’Amada mia, amore mio’, scritta insieme a Celso Valli (rentemente scomparso), dalla direzione musicale dei seminali programmi televisivi Non Stop e La sberla, passando per le canzoni dello Zecchino d’Oro e la preziosa collaborazione con Mauro Malavasi col quale fondò la Paloma Records: una lunga strada che porta stasera alle 21 al Modernissimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

