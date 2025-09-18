Efficienza energetica nelle scuole Finanziamenti a Cernusco e Cologno

Pioggia di soldi sull’ Itsos Marie Curie di Cernusco, accordo tra Regione e Città metropolitana sull’ efficienza energetica nelle scuole, 14,2 milioni per il territorio, dei quali più di 7 andranno all’istituto sul Naviglio e più di 6 all’Iss Leonardo Da Vinci -IPSCT Enrico Falck di Cologno. Il protocollo d’intesa fra enti è già stato firmato, fra gli obiettivi anche "l’incremento della produzione da fonti rinnovabili alle superiori". "L’iniziativa - spiega Massimo Sertori, assessore regionale alla partita - rientra nella Manifestazione d’interesse ‘Energy for Schools’, promossa per individuare i fabbisogni prioritari di riqualificazione del patrimonio scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Efficienza energetica nelle scuole. Finanziamenti a Cernusco e Cologno

