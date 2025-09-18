Effetto lifting immediato e benefici anti-age nel tempo L’elettrostimolazione viso con micro e nanocorrente tonifica e rivitalizza Ecco come funziona e con quali device provarla

L ’elettrostimolazione viso si conferma una delle frontiere più innovative della skincare hi-tech, combinando i benefici di microcorrente e nanocorrente, e agendo in profondità sulla pelle. Se la prima offre un effetto lifting immediato grazie alla stimolazione muscolare, la seconda lavora nel tempo favorendo la produzione di collagene, la rigenerazione cellulare e la luminosità naturale. Un trattamento – anche fai da te – che promette dunque risultati visibili già dalle prime sedute e benefici progressivi, rendendo l’elettrostimolazione un alleato prezioso contro i segni del tempo. Cura del viso: cinque cattive abitudini che invecchiano la pelle X Elettrostimolazione viso: le differenze tra “micro” e “nano” corrente. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Effetto lifting immediato e benefici anti-age nel tempo. L’elettrostimolazione viso con micro e nanocorrente tonifica e rivitalizza. Ecco come funziona (e con quali device provarla)

