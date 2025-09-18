Editoria rinasce la rivista Rassegna Siciliana di Storia e Cultura | sarà pubblicata ogni sei mesi

Palermotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani, venerdì 19 settembre, alle ore 17, alla Fondazione Tricoli, in via Terrasanta 82 a Palermo, verrà presentata la rivistaRassegna Siciliana di Storia e Cultura”, edita dall'Isspe, l’Istituto siciliano di studi politici ed economici. La rivista, nata nel 1997, ricomincia le pubblicazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: editoria - rinasce

Editoria, rinasce la rivista Rassegna Siciliana di Storia e Cultura: sarà pubblicata ogni sei mesi; “Edizioni ” a Più libri più liberi; ‘Arbiter’ festeggia doppio anniversario: 90 anni dalla fondazione e 10 dalla rinascita editoriale.

Cerca Video su questo argomento: Editoria Rinasce Rivista Rassegna