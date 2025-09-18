Editoria rinasce la rivista Rassegna Siciliana di Storia e Cultura | sarà pubblicata ogni sei mesi

Domani, venerdì 19 settembre, alle ore 17, alla Fondazione Tricoli, in via Terrasanta 82 a Palermo, verrà presentata la rivista “Rassegna Siciliana di Storia e Cultura”, edita dall'Isspe, l’Istituto siciliano di studi politici ed economici. La rivista, nata nel 1997, ricomincia le pubblicazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

