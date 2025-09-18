Editoria il messinese Costantino Di Nicoló confermato all’unanimità presidente nazionale di Cna
L’editore messinese Costantino Di Nicoló è stato confermato all’unanimità presidente nazionale di CNA Editoria. Durante l’assemblea elettiva svoltasi a Roma, è stato riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, che ha portato a una significativa crescita degli iscritti e a una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: editoria - messinese
L'EDITORIALE GAZZETTA «Vincere il trofeo che all'Italia manca dal 2001 (era la Bologna di Ginobili come Messina in panchina) resta un'impresa dalla difficoltà estrema; piazzarsi dietro le superpotenze per poi giocarsi tutto nei playin/playoff è un traguardo all - facebook.com Vai su Facebook
Cna, Di Nicolo' confermato presidente nazionale Editoria - L’editore messinese Costantino Di Nicoló è stato confermato all’unanimità Presidente Nazionale di CNA Editoria. Da adnkronos.com