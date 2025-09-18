Editoria il messinese Costantino Di Nicoló confermato all’unanimità presidente nazionale di Cna

L’editore messinese Costantino Di Nicoló è stato confermato allunanimità presidente nazionale di CNA Editoria. Durante l’assemblea elettiva svoltasi a Roma, è stato riconosciuto il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, che ha portato a una significativa crescita degli iscritti e a una. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

