Edifici pubblici più green La svolta dei pannelli solari
di Sandra Nistri Edifici pubblici sempre più ‘green’. Con un investimento di circa 260mila euro, in parte finanziati con risorse europee assegnate attraverso bandi regionali, il Comune di Sesto Fiorentino compie infatti un passo in avanti nella transizione energetica e per una maggiore sostenibilità ambientale. La palazzina della sala consiliare, l’immobile di via Fratti che ospita fra l’altro il comando della polizia locale e il Palazzo comunale di piazza Vittorio Veneto saranno dotati di impianti fotovoltaici a servizio degli immobili, migliorandone le prestazioni energetiche e consentendo un risparmio all’Amministrazione nel lungo periodo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
