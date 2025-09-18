Edifici digitali | il decreto Mimit recepisce le proposte CNA
CNA Installazione Impianti accoglie con favore il nuovo decreto Mimit sugli edifici digitali recependo le proposte su impianti e responsabilità. ROMA – CNA esprime soddisfazione sul decreto del Mimit che riguarda gli edifici digitali. Il provvedimento, infatti, ha recepito alcune delle proposte di modifica presentate da CNA Installazione Impianti per rimuovere una serie di criticità nel regolamento in vigore dal 2022. In dettaglio è stato corretto il riferimento normativo relativo alla definizione di “punto di consegna” che stava alimentando incertezza interpretativa. Inoltre, la nuova formulazione dellart. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: edifici - digitali
