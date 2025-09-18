Non esiste parola piu? abusata e al tempo stesso piu? vera di “futuro”. Ma il futuro non e? un concetto astratto: e? fatto di scelte, di ricerca, di conoscenza. Si costruisce nei laboratori, nelle aule universitarie, cresce grazie ai talenti che da sempre si formano nelle universita? e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale. E? da qui che parte tutto. Le istituzioni dell’alta formazione e la ricerca sono la porta d’ingresso del domani. La domanda allora non e? piu? “da dove partiamo”, ma “come rendiamo davvero efficiente questo sistema”. La rotta che abbiamo scelto, in un’Italia che sa essere protagonista in Europa, e? chiara: piu? attori in campo, non solisti ma un’orchestra. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecosistemi trasparenti e responsabilità. La ricetta del ministro Bernini per il futuro della ricerca