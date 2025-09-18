Ecco Nothing Ear 3 Gli auricolari true wireless con 9 microfoni
Nothing lancia la terza generazione di auricolari true wireless di punta. La novità è l'uso dell'alluminio per la scocca e la presenza di nuove microfoni: 6 tradizionali, due trasduttori ossei e un microfono hi-fi nella custodia.
In questa notizia si parla di: nothing - auricolari
