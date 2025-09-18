Ecco la strategia del Pd | Il campo largo è un compromesso necessario utile e faticoso

Attacca il governo Meloni ("Alla guida c’è una destra feroce"), critica le deputate pratesi di Forza Italia e Fratelli d’Italia Erica Mazzetti e Chiara La Porta ("Sono in parlamento solo per pigiare il tasto alle votazioni secondo quanto viene detto di fare da Tajani e da Donzelli"), difende a spada tratta la nouvelle vague della guida dem del partito sia al Nazareno che in Toscana che a Prato, crede fermamente nella tenuta e riuscita del campo largo sia nazionale che regionale. Marco Furfaro, deputato del Pd e membro della segreteria nazionale dem, a pieni giri ha inaugurato martedì sera la Festa dell’Unità provinciale al circolo di Vergaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco la strategia del Pd: "Il campo largo è un compromesso necessario, utile e faticoso"

In questa notizia si parla di: strategia - campo

La Sicilia brucia, la cittadinanza scende in campo per chiedere una strategia coordinata contro la mafia del fuoco

Bremer in campo contro l’Atalanta? Prove generali a Bergamo in vista del Parma, come verrà gestito da Tudor: la strategia del tecnico

Napoli, il brand corre: la strategia di De Laurentiis convince anche fuori dal campo

Francesco Acquaroli. . Con la Legge Borghi, abbiamo messo in campo 110 milioni di euro per il rilancio turistico e socio-economico. Solo così, con una programmazione e una strategia chiara, possiamo valorizzare i nostri borghi come un'opportunità concreta - facebook.com Vai su Facebook

Hamas resiste sul campo, Doha valuta le carte diplomatiche Il raid aereo israeliano non muta la strategia del movimento islamico. Hamas sa che la partita decisiva ora è militare e si gioca a Gaza City dove prova a frenare Israele @michelegiorgio2 - X Vai su X

Ecco la strategia del Pd: Il campo largo è un compromesso necessario, utile e faticoso; Coalizione a ripetere | L’eterna agonia del campo largo tra pm e avvocato del popolo; La proposta del PD sulla sanità: perché così non si battono le destre.

La strategia di Conte: mai cespugli del Pd, niente accozzaglie, vuole un patto scritto - La strategia di Conte: mai cespugli del Pd, niente accozzaglie, da buon avvocato vuole un patto scritto, la nota di Bruno Tucci. Lo riporta blitzquotidiano.it

Elly Schlein e il rischio del campo largo stretto - Se riuscisse a strappare al centrodestra Marche e Calabria avrebbe la porta aperta per candidarsi da premier alle Politiche ... Segnala giornaledibrescia.it