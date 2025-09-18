Ecco la strategia del Pd | Il campo largo è un compromesso necessario utile e faticoso

Attacca il governo Meloni ("Alla guida c’è una destra feroce"), critica le deputate pratesi di Forza Italia e Fratelli d’Italia Erica Mazzetti e Chiara La Porta ("Sono in parlamento solo per pigiare il tasto alle votazioni secondo quanto viene detto di fare da Tajani e da Donzelli"), difende a spada tratta la nouvelle vague della guida dem del partito sia al Nazareno che in Toscana che a Prato, crede fermamente nella tenuta e riuscita del campo largo sia nazionale che regionale. Marco Furfaro, deputato del Pd e membro della segreteria nazionale dem, a pieni giri ha inaugurato martedì sera la Festa dell’Unità provinciale al circolo di Vergaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

