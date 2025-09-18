Ecco il Barbarossa un tuffo nel Medioevo
La leggenda del Barbarossa riprende vita per le strade di Medicina da domani a domenica. Il Castello è pronto ad aprire le porte e accogliere l’Imperatore Federico I di Svevia, il Barbarossa, nella 35esima edizione della festa medicinese per eccellenza. La rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, ritorna in tutto il suo splendore patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Città Metropolitana di Bologna. L’evento rientra anche nel progetto di valorizzazione del territorio ’Terre & Motori’ promosso da Con.Ami. Durante il fine settimana, il centro storico si immergerà in una magica atmosfera medioevale grazie ai circa duemila figuranti che ravviveranno le piazze e le vie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: barbarossa - tuffo
