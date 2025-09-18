EA FC 26 La Carta Flashback Di Edin Dzeko E’ Trapelata Sul Web
La carta speciale Flashback di Edin Dzeko presto sarà disponibile nella modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 79.99€ Prenota Ora! Stando a quanto hanno fatto trapelare sul web da alcuni insider, la carta del dell’attacance bosniaco della Fiorentina sarà rilasciata tramite una Sfida Creazione Rosa. Le carte Flashback vengono rilasciate per celebrare un momento storico della carriera di un giocatore presente nella modalità Ultimate Team, sono carte che possono essere riscattate completando una SBC o completando degli obiettivi e vengono rilasciate periodicamente da Electronic Arts durante la stagione. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
