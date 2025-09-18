EA FC 26 Companion App Disponibile Da Oggi L’Aggiornamento Per iOS Ed Android

L’aggiornamento della Companion App di EA FC 26 sarà disponibile oggi 18 settembre. Tutti coloro che hanno giocato già alla popolare modalità Ultimate Team nelle precedenti edizioni del simulatore calcistico di Electronic Arts possono accedere alla nuova applicazione. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 79.90€ Prenota Ora! Con questa app potete accedere in qualsiasi momento alla popolare modalità Ultimate Team e gestire comodamente i contenuti del vostro club. Inoltre potrete completare le Sfide Creazione Rosa o effettuare acquisti dal negozio di UT 26. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Companion App Disponibile Da Oggi L’Aggiornamento Per iOS Ed Android

