E’ uno scandalo | attacco a Mourinho in DIRETTA | L’accusa è gravissima

Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce a seguito del mancato accesso in Champions League, ma ora è pronto a tornare in Patria Lo Special One può tornare subito in pista. E vuole riscattarsi dagli ultimi anni pieni di alti e bassi. Dopo il Tottenham, è riuscito a portare la Roma alla vittoria della Conference League, ma la sua avventura è terminata male in giallorosso. E non è andata meglio in Turchia. Dopo appena un anno, Mourinho è stato esonerato anche dal Fenerbahce, dopo non aver centrato la qualificazione alla Champions League. Sconfitto dal Benfica ai playoff, i suoi gialloblu sono usciti a testa bassa e tra mille polemiche arbitrali.

