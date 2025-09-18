E’ uno scandalo | attacco a Mourinho in DIRETTA | L’accusa è gravissima
Mourinho è stato esonerato dal Fenerbahce a seguito del mancato accesso in Champions League, ma ora è pronto a tornare in Patria Lo Special One può tornare subito in pista. E vuole riscattarsi dagli ultimi anni pieni di alti e bassi. Dopo il Tottenham, è riuscito a portare la Roma alla vittoria della Conference League, ma la sua avventura è terminata male in giallorosso. E non è andata meglio in Turchia. Dopo appena un anno, Mourinho è stato esonerato anche dal Fenerbahce, dopo non aver centrato la qualificazione alla Champions League. Sconfitto dal Benfica ai playoff, i suoi gialloblu sono usciti a testa bassa e tra mille polemiche arbitrali. 🔗 Leggi su Tvplay.it
In questa notizia si parla di: scandalo - mourinho
?@enricocamelio a TvPlay: "#Mourinho al #Benfica? E' uno scandalo, è come se #DiCanio andasse ad allenare la #Roma". #Porto - X Vai su X
I #Friedkin hanno cambiato prospettiva o sono tornati alle origini? Cinque anni fa parlavano di 'sostenibilità' poi si intraprese la strada dei costi elevati da #Mourinho in giù. Ora la competitività passa attraverso nuove logiche. Vai su Facebook
Milan, nome nuovo per l’attacco: scambio di bomber con Mourinho - In casa Milan il tema dell’attacco continua ad essere assolutamente centrale, con Harder che ancora non si sblocca e che, in ogni caso, potrebbe non essere il solo bomber. Come scrive calciomercato.it