È tutto pronto per Romics 35 l’omaggio a Corto Maltese e ai Peanuts

Roma, 18 set. (askanews) – La 35esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, è in programma alla Fiera Roma dal 2 al 5 ottobre. Tantissimi eventi in contemporanea, oltre 350 espositori, e nei due manifesti della campagna l’omaggio ai Peanuts e all’indimenticabile Corto Maltese. I personaggi di Charles M. Schulz, in occasione del 75esimo anniversario, saranno protagonisti di una grande mostra con tavole originali, omaggi d’autore e memorabilia, in collaborazione con il Charles M. Schulz Museum e Peanuts Worldwide. Nel trentennale della scomparsa di Hugo Pratt, Corto Maltese sarà celebrato con l’attribuzione di un Premio Speciale ai due artisti francesi Martin Quenehen e Bastien Vivès; l’iniziativa è realizzata in collaborazione con Cong Edizioni e il Festival della Letteratura di Viaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: tutto - pronto

Tutto pronto per il festival dello yoga: lezioni e giochi anche i bimbi

L’altro ispettore, tutto pronto per il lancio della fiction Rai girata a Lucca

Fiumicino, tutto pronto per l’inaugurazione della nuova Darsena

Tutto pronto a San Francisco per la Laver Cup: ecco lo scatto ufficiale delle due squadre C'è anche il nostro Flavio Cobolli! - X Vai su X

Tutto pronto per l'evento di stanotte, quando Meta presenterà il progetto Hypernova - facebook.com Vai su Facebook

È tutto pronto per Romics 35, l'omaggio a Corto Maltese e ai Peanuts; Tutto il cinema del Romics, tra Avatar, Star Wars e Dylan Dog; Romics 2023: date, biglietti ed eventi.

È tutto pronto per Romics 35, l’omaggio a Corto Maltese e ai Peanuts - (askanews) – La 35esima edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, è in programma alla Fiera Roma dal 2 al 5 ottobre. Come scrive askanews.it