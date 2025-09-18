È successo Sorpresa nel mondo della tv | il primo bacio gay nella storia del programma

La forza di un bacio. Il rapporto tra televisione e realtà è reciproco: nel senso che, com’è naturale che sia, la prima influenza la seconda e la seconda condiziona la prima. Ma non chiedeteci chi ha la meglio, perché è come rispondere all’enigma: “Viene prima l’uovo o la gallina?”. Alcuni dicono sono convinti che la tv, specialmente certa tv (trash?!) abbia ‘rovinato’ gli italiani. Altri sono convinti che la realtà, nel bene e nel male, supera la fantasia, e quindi la fiction, e dunque la televisione e i suoi film, show, soap opera. Proprio tra le soap opera ce n’è una che se non ha battuto ogni record poco ci manca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it