È successo Sorpresa nel mondo della tv | il primo bacio gay nella storia del programma
La forza di un bacio. Il rapporto tra televisione e realtà è reciproco: nel senso che, com’è naturale che sia, la prima influenza la seconda e la seconda condiziona la prima. Ma non chiedeteci chi ha la meglio, perché è come rispondere all’enigma: “Viene prima l’uovo o la gallina?”. Alcuni dicono sono convinti che la tv, specialmente certa tv (trash?!) abbia ‘rovinato’ gli italiani. Altri sono convinti che la realtà, nel bene e nel male, supera la fantasia, e quindi la fiction, e dunque la televisione e i suoi film, show, soap opera. Proprio tra le soap opera ce n’è una che se non ha battuto ogni record poco ci manca. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: successo - sorpresa
Il calcio non è solo Europa. Altro che sorpresa: il successo dell’Al Hilal parte da lontano (So Foot)
“Vi dico cosa è successo”. Temptation Island, Alessio vuota il sacco su Sonia prima del falò. E addio sorpresa
Calciomercato Sassuolo, saltato a sorpresa Laurentié al Sunderland. Cosa è successo
#MarcheFlash Serata di festa, a sorpresa, voluta da amici e sponsor, per celebrare il campione settempedano di #enduro Valentino Corsi, reduce da un bel successo mondiale... By Roberto Properzi - facebook.com Vai su Facebook
BT 200 Cervia, sorpresa Calbucci e Garavini; Ecco le città più felici del mondo. Sorpresa, c'è anche Torino e in Italia batte quasi tutti; Città più felici del mondo, Copenhagen regina, Finlandia ko. Le migliori italiane sono una sorpresa.