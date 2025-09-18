È stato ritrovato Vincenzo Ceravolo l' uomo scomparso in Brianza
La famiglia di Vincenzo Ceravolo tira un sospiro di sollievo. L’uomo che alcuni giorni fa si era allontanato da casa è stato fortunatamente ritrovato. Vincenzo Ceravolo, 45 anni, residente a Biassono, si era allontanato da casa nello scorso fine settimana ed era stato avvistato per l'ultima volta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
