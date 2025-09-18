È stato lui! chi è il 15enne che ha accoltellato un coetaneo al parco | Momenti di terrore

Thesocialpost.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sole di fine estate illuminava ogni angolo del parco, i rumori consueti di risate e chiacchiere riempivano l’aria, e tutto sembrava scorrere con la naturalezza di sempre. I ragazzi correvano sull’erba, qualcuno ascoltava musica disteso su una panchina, altri lanciavano un pallone tra un gruppo e l’altro. Nulla lasciava presagire che, in pochi istanti, quel luogo familiare sarebbe stato scosso da una violenza tanto improvvisa quanto inspiegabile. Leggi anche: Ragazzo accoltellato in piazza, tragedia senza fine: “Sangue ovunque” La tranquillità del pomeriggio ha avuto una brusca interruzione. Un gesto improvviso, rapido, violento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

200 stato lui chi 232 il 15enne che ha accoltellato un coetaneo al parco momenti di terrore

© Thesocialpost.it - “È stato lui!”, chi è il 15enne che ha accoltellato un coetaneo al parco: “Momenti di terrore”

In questa notizia si parla di: stato - 15enne

Viktoria Nikolova morta a Bergamo, nel 2023 un 15enne era stato trovato ferito: cosa c'è nell'ex fabbrica

Italia, 15enne violentata in vacanza in hotel: “È stato lui”, il papà impazzisce e gli si lancia contro

Italia, 15enne violentata in vacanza in hotel: “È stato lui”, la furia del papà sul cameriere 41enne

D.Lgs. 231/2001 - Responsabilità amministrativa da reato; Moda, aumento di 200 euro al mese e 600 euro di welfare per i 400mila lavoratori; Tessile, moda e abbigliamento: c’è il rinnovo. Aumento di 232 euro.

Cerca Video su questo argomento: 200 Stato 232 15enne