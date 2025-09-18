Il sole di fine estate illuminava ogni angolo del parco, i rumori consueti di risate e chiacchiere riempivano l’aria, e tutto sembrava scorrere con la naturalezza di sempre. I ragazzi correvano sull’erba, qualcuno ascoltava musica disteso su una panchina, altri lanciavano un pallone tra un gruppo e l’altro. Nulla lasciava presagire che, in pochi istanti, quel luogo familiare sarebbe stato scosso da una violenza tanto improvvisa quanto inspiegabile. Leggi anche: Ragazzo accoltellato in piazza, tragedia senza fine: “Sangue ovunque” La tranquillità del pomeriggio ha avuto una brusca interruzione. Un gesto improvviso, rapido, violento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"È stato lui!", chi è il 15enne che ha accoltellato un coetaneo al parco: "Momenti di terrore"