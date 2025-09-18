E se l’aeroporto di Pantelleria fosse dedicato a Giorgio Armani?
La città di Pantelleria ha chiesto di dedicare il suo aeroporto a Giorgio Armani. Il compianto stilista, spentosi il 4 settembre scorso, era molto amato nella città siciliana. Infatti, la delibera arriva dalla giunta municipale, guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona. Che ha dunque proposto l’intitolazione come “segno di riconoscenza e gratitudine”. Pantelleria ha chiesto di dedicare il suo aeroporto a Giorgio Armani. Per avviare la procedura è stato trasmesso un documento al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’Enac, al presidente della Regione, alla società Gap che gestisce lo scalo e alla Fondazione Armani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Pantelleria irraggiungibile, weekend da incubo: passeggeri bloccati per 27 ore all'aeroporto di Palermo
"Luogo d'anima". Pantelleria propone di intitolare l'aeroporto ad Armani
L’aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani. C’è l’ok del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini
Con piacere ho partecipato alle riunione del Consiglio di Amministrazione #Enac presso l’aeroporto di Pantelleria. Ringrazio i consiglieri per aver accolto l’iniziativa promossa dal ministro @matteosalvinimi di intitolare lo scalo a #GiorgioArmani, avviando l’istr - X Vai su X
Pantelleria, l’aeroporto potrà essere intitolato a Giorgio Armani: l’annuncio di Salvini Il vicepremier ha detto di aver già sollecitato Enac Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook