E se l’aeroporto di Pantelleria fosse dedicato a Giorgio Armani?

La città di Pantelleria ha chiesto di dedicare il suo aeroporto a Giorgio Armani. Il compianto stilista, spentosi il 4 settembre scorso, era molto amato nella città siciliana. Infatti, la delibera arriva dalla giunta municipale, guidata dal sindaco Fabrizio D’Ancona. Che ha dunque proposto l’intitolazione come “segno di riconoscenza e gratitudine”. Pantelleria ha chiesto di dedicare il suo aeroporto a Giorgio Armani. Per avviare la procedura è stato trasmesso un documento al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’Enac, al presidente della Regione, alla società Gap che gestisce lo scalo e alla Fondazione Armani. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

