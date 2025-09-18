«Immagina, puoi», recitava George Clooney in una celebre pubblicità. Ecco, proviamo anche noi a immaginare una scena: si tratta di un esercizio facile facile. Poniamo - questo è il giochino di fantasia - che lo stesso spettacolo avvenuto all’Università di Pisa fosse stato provocato da Forza Nuova, o da Casa Pound, o da un collettivo studentesco di destra. Non importa, in questo test di fantasia, la ragione o il pretesto per l’eventuale chiassata. Ipotizziamo solo che - per qualsiasi motivo - un gruppo di destra avesse inscenato esattamente lo stesso numero recitato dagli attivisti pro Pal: irruzione in un’aula, interruzione forzata della lezione, violenza contro cose e persone, un professore prima insolentito e poi mandato all’ospedale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - E se fossero stati studenti di destra ad assaltare l'ateneo di Pisa?