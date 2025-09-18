Il sipario sta calando su Downton Abbey con il terzo e ultimo film della saga, Il gran finale, arrivato al cinema proprio in questi giorni e di cui potete leggere qui la nostra recensione. Ma, forse, il film di Simon Curtis non è davvero l’addio definitivo alla famiglia Crawley. Perché mentre salutiamo per l’ultima volta Lady Mary, il conte di Grantham e il loro mondo elegante e raffinato, dalle parole del cast emergono indiscrezioni che fanno battere il cuore degli appassionati della serie: e se la storia non fosse davvero finita? L’idea di una serie tv prequel di Downton Abbey. L’idea che sta circolando negli ambienti cinematografici è tanto intrigante quanto nostalgica: un prequel interamente dedicato alla giovane Violet Crawley, l’indimenticabile Contessa Madre interpretata nella serie e in due dei tre film da Dame Maggie Smith, scomparsa nel 2023 e a cui Il gran finale è dedicato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - E se "Downton Abbey: Il gran finale" non fosse un addio? C'è l'idea di creare una serie dedicata alla giovane Violet Crawley...