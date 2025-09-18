E se Downton Abbey | Il gran finale non fosse un addio? C' è l' idea di creare una serie dedicata alla giovane Violet Crawley
Il sipario sta calando su Downton Abbey con il terzo e ultimo film della saga, Il gran finale, arrivato al cinema proprio in questi giorni e di cui potete leggere qui la nostra recensione. Ma, forse, il film di Simon Curtis non è davvero l’addio definitivo alla famiglia Crawley. Perché mentre salutiamo per l’ultima volta Lady Mary, il conte di Grantham e il loro mondo elegante e raffinato, dalle parole del cast emergono indiscrezioni che fanno battere il cuore degli appassionati della serie: e se la storia non fosse davvero finita? L’idea di una serie tv prequel di Downton Abbey. L’idea che sta circolando negli ambienti cinematografici è tanto intrigante quanto nostalgica: un prequel interamente dedicato alla giovane Violet Crawley, l’indimenticabile Contessa Madre interpretata nella serie e in due dei tre film da Dame Maggie Smith, scomparsa nel 2023 e a cui Il gran finale è dedicato. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: downton - abbey
Nuovo dramma storico da vedere mentre aspetti il film finale di downton abbey
Downton Abbey 3, ritorni e addii nel trailer del capitolo conclusivo in arrivo al cinema
Mary causa polemiche nel trailer del finale di Downton Abbey
Una grande saga merita una grande conclusione L'ultimo emozionate capitolo della storia di Downton Abbey vi aspetta al cinema ? #DowntonAbbeyIII - X Vai su X
Downton Abbey – Il Gran Finale Lady Mary e i Crawley affrontano le turbolenze degli anni Trenta con grazia e fragilità, tra eleganza e segreti che riaffiorano. Simon Curtis firma un ultimo capitolo che intreccia commozione e spettacolo, un saluto affettuoso - facebook.com Vai su Facebook
Downton Abbey - Il Gran Finale è l’ennesimo finale della serie dedicato a tutti i suoi fan; Downton Abbey: il Gran Finale – Un addio elegante e commovente; Downton Abbey, un gran finale commovente e molto british. La recensione di Alberto Crespi.
“Downton Abbey: Il Gran Finale” di Simon Curtis - Dopo sei stagioni e due film, è tempo di dire addio al mondo di Downton Abbey. Come scrive nonsolocinema.com
Downton Abbey – Il gran finale: recensione del film - Il gran finale, al cinema dall'11 settembre 2025. Riporta cinematographe.it