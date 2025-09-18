E se Downton Abbey | Il gran finale non fosse un addio? C' è l' idea di creare una serie dedicata alla giovane Violet Crawley

Amica.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sipario sta calando su Downton Abbey con il terzo e ultimo film della saga, Il gran finale, arrivato al cinema proprio in questi giorni e di cui potete leggere qui la nostra recensione. Ma, forse, il film di Simon Curtis non è davvero l’addio definitivo alla famiglia Crawley. Perché mentre salutiamo per l’ultima volta Lady Mary, il conte di Grantham e il loro mondo elegante e raffinato, dalle parole del cast emergono indiscrezioni che fanno battere il cuore degli appassionati della serie: e se la storia non fosse davvero finita? L’idea di una serie tv prequel di Downton Abbey. L’idea che sta circolando negli ambienti cinematografici è tanto intrigante quanto nostalgica: un prequel interamente dedicato alla giovane Violet Crawley, l’indimenticabile Contessa Madre interpretata nella serie e in due dei tre film da Dame Maggie Smith, scomparsa nel 2023 e a cui Il gran finale è dedicato. 🔗 Leggi su Amica.it

e se downton abbey il gran finale non fosse un addio c 232 l idea di creare una serie dedicata alla giovane violet crawley

© Amica.it - E se "Downton Abbey: Il gran finale" non fosse un addio? C'è l'idea di creare una serie dedicata alla giovane Violet Crawley...

In questa notizia si parla di: downton - abbey

Nuovo dramma storico da vedere mentre aspetti il film finale di downton abbey

Downton Abbey 3, ritorni e addii nel trailer del capitolo conclusivo in arrivo al cinema

Mary causa polemiche nel trailer del finale di Downton Abbey

Downton Abbey - Il Gran Finale è l’ennesimo finale della serie dedicato a tutti i suoi fan; Downton Abbey: il Gran Finale – Un addio elegante e commovente; Downton Abbey, un gran finale commovente e molto british. La recensione di Alberto Crespi.

downton abbey gran finale“Downton Abbey: Il Gran Finale” di Simon Curtis - Dopo sei stagioni e due film, è tempo di dire addio al mondo di Downton Abbey. Come scrive nonsolocinema.com

downton abbey gran finaleDownton Abbey – Il gran finale: recensione del film - Il gran finale, al cinema dall'11 settembre 2025. Riporta cinematographe.it

Cerca Video su questo argomento: Downton Abbey Gran Finale