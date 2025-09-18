È scontro tra Calvano e il sindaco Il dem | Città chiusa in se stessa Fabbri | Dal Pd nessuna proposta

Quando le mura diventano terreno di scontro politico. Da un lato Paolo Calvano, capogruppo del Pd in Regione, che le ha evocate come "corde di un ring" nelle quali l’amministrazione comunale si accanirebbe contro chi prova a proporre alternative. Dall’altro il sindaco Alan Fabbri, che rivendica invece una città "aperta al mondo" e respinge le accuse come "affermazioni incredibili e deleterie". L’innesco del confronto è arrivato dall’intervento di Calvano alla Festa de L’Unità, che ha richiamato la necessità di "guardare oltre i confini cittadini" e di trasformare Ferrara da "periferia a nodo strategico della regione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

