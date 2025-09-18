È morto Ettore Pirovano | ex senatore e sindaco di Caravaggio è stato presidente della Provincia
Il mondo della politica è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi esponenti di spicco della Bergamasca. Ettore Pirovano, 76 anni, si è spento nella casa in Toscana in cui si era trasferito negli ultimi anni. Classe 1949, Pirovano è stato sindaco di Caravaggio dal 1997 al 2006 e vicesindaco dal 2006 al 2009, poi presidente della Provincia di Bergamo dal 2009 al 2014, eletto con il 59% delle preferenze. Parallelamente, tra il 1999 e il 2011, a Roma è stato deputato della Lega Nord (vicepresidente della Commissione Difesa) e senatore dove è stato anche capogruppo della Lega. Ha lasciato la carica per incompatibilità amministrativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: morto - ettore
Morto in un incidente in scooter il sindaco di Mortara: Ettore Gerosa aveva 70 anni
A Staglieno il ricordo del maresciallo Ettore Carlà, morto per salvare una donna in mare
Nonno, padre, figlio, marito, uomo con l’intuito per gli affari e la capacità di cogliere le occasioni più vantaggiose: il 95enne Ettore è appena morto, ma continua a pensare. Tra interrogativi e riflessioni sulla morte, ripercorre i ricordi di eventi che lo hanno distolt - facebook.com Vai su Facebook
Savona: lutto nella pallavolo, morto l’ex giocatore Ettore Lamberto http://dlvr.it/TMkThX @LaStampa - X Vai su X
Addio a Ettore Pirovano, parlamentare, sindaco di vcaravaggio e presidente della Provincia - È morto Ettore Pirovano, ex parlamentare leghista oltre che presidente della Provincia di Bergamo e sindaco di Caravaggio. Segnala bergamo.corriere.it