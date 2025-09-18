È morto Ettore Pirovano | ex senatore e sindaco di Caravaggio è stato presidente della Provincia

Il mondo della politica è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi esponenti di spicco della Bergamasca. Ettore Pirovano, 76 anni, si è spento nella casa in Toscana in cui si era trasferito negli ultimi anni. Classe 1949, Pirovano è stato sindaco di Caravaggio dal 1997 al 2006 e vicesindaco dal 2006 al 2009, poi presidente della Provincia di Bergamo dal 2009 al 2014, eletto con il 59% delle preferenze. Parallelamente, tra il 1999 e il 2011, a Roma è stato deputato della Lega Nord (vicepresidente della Commissione Difesa) e senatore dove è stato anche capogruppo della Lega. Ha lasciato la carica per incompatibilità amministrativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

