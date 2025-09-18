È morto Carlo Becchi ex preside della facoltà di Scienze | Condividere il sapere era la sua passione

Genovatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Università in lutto per la morte del professor Carlo Becchi, fisico di fama internazionale e già preside della facoltà di Scienze, scomparso lunedì scorso all’età di 85 anni dopo una lunga malattiaIeri i funerali: dinnanzi a padre Walter De Andreis, superiore del convento del Padre Santo che ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

200 morto carlo becchiGenova e la Fisica perdono Carlo Becchi. Il Nobel Weinberg: “Una pietra miliare” - Con queste parole, scolpite in una mail, il professor Steven Weinberg dell’Università del Texas, Premio Nobel nel 1979 per la Fisica, scriveva nel ... Lo riporta ilsecoloxix.it

200 morto carlo becchiAddio al fisico Carlo Becchi, chiesa gremita per i funerali a Genova - Padre Walter De Andreis, superiore del convento del Padre Santo: “Ogni sabato veniva qui: mi fece capire che chi fa ricerca deve alzare lo sguardo” ... Secondo ilsecoloxix.it

