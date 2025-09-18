Che vini berremo e quali sensazioni ci aspettano nel calice? Continua il nostro viaggio nelle cantine della provincia. Alla "Collina delle fate" di Fossombrone, la vendemmia, dice Martina Berloni, "è stata segnata da un andamento climatico piuttosto fresco, in netta differenza rispetto alle ultime annate più calde. Questa condizione ha favorito una maturazione lenta e bilanciata, che lascia presagire vini eleganti e di grande finezza. Purtroppo, a due settimane dal raccolto siamo stati colpiti da una grandinata che ha compromesso in parte la situazione, altrimenti eccellente. Nonostante ciò, l’uva raccolta presenta caratteristiche molto promettenti e ci consente di affrontare con fiducia tutte le fasi di vinificazione già in corso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È l'annata di profumi e freschezza. Sangiovese e Montepulciano super