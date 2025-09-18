È la più bella e non solo Grande Fratello Simona Ventura ha scelto lei | tutti già pazzi per Anita
Chi è Anita Mazzotta, la nuova concorrente del Grande Fratello 2025? Originaria di Treviso, vive attualmente a Milano, dove lavora come piercer e tatuatrice professionista. Prima che entrasse nella Casa, il suo nome circolava già fra i follower per la sua forte identità visiva: numerosissimi tatuaggi, piercing ben visibili, e uno stile personale che riflette una donna determinata, indipendente. Con oltre 56 mila follower su Instagram, Anita Mazzotta non è una sconosciuta ai social. Fra chi la segue ci sono personaggi dello spettacolo: è stata notata da Luca Daffrè e da Manuel Bortuzzo, e in un video che ha fatto molto discutere appare la mamma di Fedez tra le sue clienti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
