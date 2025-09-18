È durata venti giorni la disoccupazione di Mourinho Non male il Benfica per un allenatore finito

"Abbiamo idee oggi? Se siamo a corto, possiamo sempre a fare un pezzo sul declino di Mourinho". Buono per tutte le stagioni e tutte le redazioni. Venti giorni fa, abbiamo distrattamente letto e ascoltato diversi obituary calcistici dell'immenso allenatore portoghese. Che nei suoi ultimi incarichi ha vinto una Conference League e giocato (gliel'hanno rubata) una finale di Europa League con la Roma; è arrivato secondo in campionato con Fenerbahce; è stato l'ultimo allenatore ad alzare un trofeo europeo del Manchester United.

