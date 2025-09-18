È così Pierpaolo Pretelli sgancia la bomba su lui e Giulia Salemi e gela tutti
È una delle storie d’amore più seguite e discusse degli ultimi anni, nata sotto i riflettori di uno dei reality più amati dal pubblico televisivo. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono conosciuti durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, nel 2020. All’interno della Casa, tra sguardi complici, intese crescenti e momenti di forte sintonia, è nato un legame che ha subito acceso la curiosità dei fan, tanto da trasformare i due concorrenti in una delle coppie più chiacchierate del programma. Terminata l’esperienza televisiva, Pretelli e Salemi hanno provato a portare avanti la loro relazione lontano dalle telecamere, affrontando la quotidianità con entusiasmo ma anche con le inevitabili difficoltà. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
