E' cesenate la nuova ceo e presidente di Gucci Lattuca | Motivo di orgoglio per la nostra città

La cesenate Francesca Bellettini è la nuova ceo e presidente di Gucci, marchio di punta del gruppo del lusso Kering. A seguito della diffusione della notizia, arriva la nota di congratulazioni a firma del sindaco Enzo Lattuca.“A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo sincere. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

