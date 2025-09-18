Durante la cena di Stato con re Carlo al castello di Windsor la first lady ha attirato l' attenzione per un abito giallo scollato e con lo spacco

Il momento più atteso della visita di Donald Trump nel Regno Unito era, probabilmente, i l banchetto di Stato al Castello di Windsor. Più che un’occasione conviviale, un capolavoro diplomatico: ogni dettaglio, dalla scelta del menù alla playlist, è stato studiato per mandare un messaggio di cooperazione e amicizia tra i due Paesi. In quest’ottica è ancora più sorprendente la scelta di Melania Trump: come le è venuto in mente di indossare un abito giallo banana per una cena di gala? Il “banana dress” di Melania Trump. Per la prima volta dall’inizio della visita di Stato, vediamo finalmente il viso della First Lady, 55 anni compiuti ad aprile: durante il primo giorno si è “protetta” con un cappello viola a tesa larga che nascondeva il viso, abbinato a un tailleur grigio di Dior. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Durante la cena di Stato con re Carlo al castello di Windsor, la first lady ha attirato l'attenzione per un abito giallo scollato e con lo spacco.

Regno Unito, Trump alla cena di Stato con re Carlo elogia i rapporti tra Washington e Londra; Re Carlo alla cena con Trump a Windsor: «Uniti nel sostenere l’Ucraina»; Donald Trump a Windsor, l'incontro con Carlo e Camilla: imponente picchetto d'onore e cena di gala.

Regno Unito, Trump alla cena di Stato con re Carlo elogia i rapporti tra Washington e Londra - Il presidente degli Stati Uniti si è detto molto soddisfatto dell'accoglienza ricevuta durante la visita a Windsor. Riporta msn.com

Kate Middleton conquista Trump (che la elogia nel suo discorso alla cena di Stato): «Splendida e in ottima forma». Sorrisi e sguardi complici a tavola - Donald Trump e Kate Middleton erano seduti uno accanto all'altra, ieri sera, alla cena di Stato offerta da Re Carlo a Windsor e non c'è dubbio che ormai sia la principessa di ... Scrive msn.com